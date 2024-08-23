Тренер «Динамо» Махачкала: Мы до конца старались вернуться в игру

Главный тренер махачкалинскоговысказался о поражении своей команды в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против(0:2).

«Ключевым моментом стал пенальти. Если бы первый тайм закончился со счетом 0:0, то ситуация на поле была бы совсем другой. Только с этим могу связывать. Да, второй тайм мы начали активнее и перевернули характер игры, но, к сожалению, допустили глупую ошибку и получили второй мяч. Затем у нас было удаление, стало совсем сложно. Но мы до конца старались вернуться в игру, пытались атаковать и забить.

Нам уже надоело эти пенальти обсуждать, это уже пятый или шестой 11‑метровый в наши ворота с начала чемпионата. Сейчас опять услышим трактовку про то, что рука была там, рука была здесь, не успел среагировать, близко или далеко. Все пенальти, которые в наши ворота были назначены, трактовки были ровно противоположные. Сейчас в очередной раз услышим, что всё было правильно», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Спартака» 27-го августа.