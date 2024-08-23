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    «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

    «Рубин» — «Динамо» Махачкала: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Рубин» одолел «Динамо» из Махачкалы (2:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

    Мирлинд Даку — игрок «Рубина»
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    Мирлинд Даку — игрок «Рубина»

    Первый гол в этом матче забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку с пенальти на 45-й минуте.

    Еще один гол казанцы забили на 63-й минуте. Отличился Никола Чумич.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Динамо Мх 2:0
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (45'), 2:0 Cumic N. (63') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Валентин Вада, Мирлинд Даку, Cumic N. Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Зелимхан Юсупов, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Сердер Сердеров, Гамид Агаларов, Tabidze J., Alibekov M., Dapo J. Предупреждения: Зелимхан Юсупов (45+1'), Егор Тесленко (79'), Евгений Ставер (88'), Кирилл Зинович (90+2'), Олег Иванов (90+5') Удаления: Alibekov M. (68'), Alibekov M. (90+3')

    После этого матча «Рубин» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. «Динамо» Махачкала — на 11-й позиции (5 баллов).

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