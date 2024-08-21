С Антони сняты обвинения в домашнем насилии

Бразильская полиция прекратила расследование в отношении форварда «Манчестер Юнайтед». Футболиста обвиняли в домашнем насилии.

Летом прошлого года бывшая девушка футболиста Габриэла Каваллин обратилась в полицию. Она обвинила Антони в четырех случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

«Защита игрока Антони Матеуса Дос Сантоса, учитывая информацию, опубликованную в прессе во вторник, публично подтверждает, что полицейское расследование, начатое в 5‑м полицейском участке женской защиты гражданской полиции Сан‑Паулу, было закрыто без предъявления обвинения», — приводит текст заявления защиты Антони L’Equipe.

24-летний Антони играет за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года.