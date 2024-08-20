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    Лига 1. ПСЖ и «Монако» стартовали с побед в сезоне

    Итоги 1-го тура чемпионата Франции по футболу

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    ПСЖ
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    ПСЖ
    Первый тур Лиги 1 прошёл без сюрпризов. Топ-клубы французского чемпионата стартовали с побед в сезоне. Максимального результата добились ПСЖ, «Монако», «Марсель». Третий клуб минувшего сезона — «Брест» потерпел первое поражение в чемпионате.

    Семь из девяти

    Первый тур чемпионата Франции сложно назвать мирным, так как в семи матчах была зафиксирована победа одной из команд. К примеру, действующий чемпион ПСЖ в гостях нанёс сокрушительное поражение «Гавру» (4:1).

    В составе парижан голами отметились Ли Кан Ин, Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Рандаль Коло-Муани, который реализовал пенальти.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Вице-чемпион минувшего сезона «Монако» стартовал в Лиге 1 с победы. «Монегаски» дома с минимальным счётом переиграли «Сент-Этьен» (1:0).

    «Монако»
    globallookpress.com

    По три очка в стартовом туре также набрали «Марсель», «Ренн», «Лилль», «Осер» и «Ланс».
    Неудачным старт получился для футболистов «Бреста», который уступили в 1 туре «Марселю» со счётом 1:5.

    Ничья — редкость 1-го тура

    Первый тур сложно назвать мирным: в 9 матчах вничью завершились лишь 2 игры.
    Так «Монпелье» обменялся голами со «Страсбургом» (1:1), а «Тулуза» и «Нант» так и не смогли друг другу забить (0:0).

    На троих — три очка

    Дебютант Лиги 1 — «Осер», завоевал первые три очка в элите французского чемпионата. Новички обыграли «Ниццу» (2:1).

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    • Ещё два клуба потерпели поражения: «Анже» уступил «Лансу» (0:1), а «Сент-Этьен» проиграл «Монако» (0:1).

    Тур 2-й

    Второй игровой день без ярких афиш. Главные сражения сезона ещё впереди. Фавориты Лиги 1 должны брать дежурные 3 очка в следующих поединках:

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    «ПСЖ» — «Монпелье»
    «Лион» — «Монако»;
    «Лилль» — «Анже».

    Матчи 2-го тура Лиги 1 пройдут с 23-го по 25-е августа.

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