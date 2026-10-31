1 ноября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Анже». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Лион»

Турнирное положение: «Лион» сражается за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» отстает от лидера чемпионата лишь на три очка. Команда отличилась 13 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив ПСЖ — 0:2.

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До того «Лион» в Лиге Европы был бит «Хоффенхаймом» — 0:3, а вот поединок с «Ниццей» завершился успехом — 2:1. Команда до двух последних поражений победила дважды подряд.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Лион» на данном этапе крайне нестабилен, зато пропускает в среднем чуть реже гола за матч.

При этом «Лион» в кадровом плане выглядит довольно выгодно. К тому же «ткачи» в Лиге 1 еще не проигрывали в родных стенах: три победы при одной ничьей. Причем забили лионцы дома 10 мячей в четырех матчах. Да и «Анже» команда не проигрывает уже пять лет.

И уж точно лионцы постараются подтянуться к лидеру. Обыгрывать борца за выживание «ткачи» обязаны безо всяких условностей.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» борется за выживание. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» всего на один зачетный балл опережает опасную зону. Команда забила девять мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть «Лорьян» — 0:0.

До того «Анже» вчистую уступил «Марселю» — 2:5, а вот чуть ранее разгромно уступил «Бресту» — 1:5. Команда не побеждала в трех последних матчах.

Состояние команды: «Анже» несколько приуныл в плане результатов, к тому же пропускает в среднем два мяча за матч.

При этом «Анже» относительно продуктивно выступает на чужих полях. На выезде команда в трех матчах добыла четыре очка. Вот только исторически она крайне неудачно противостоит «Лиону». Ну и о разности кадровых потенциалов даже говорить не стоит…

Ясно, что команда будет действовать вторым номером. «Анже» в выездных матчах пропускает в среднем два мяча за матч, к тому же придется сдерживать атаки голодного до побед соперника…

На что ставят в матче Лион — Анже Букмекерские коэффициенты на матч Лион — Анже: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.40. Ничья — в 5.00, выигрыш «Анже» — в 7.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Лион» твердо намерен вернуться на победный путь, к тому же исторически успешно противостоит «Анже».

2.05 Фора «Лиона» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Лион» — «Анже» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Лион» — «Анже» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт