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    «Мальорка» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура Ла Лиги «Мальорка» — «Реал»

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    Действующий чемпион Испании мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Мальоркой» в рамках первого тура Примеры. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Мальорка»

    «Мальорка» заняла итоговое 15-е место в прошлом сезоне Ла Лиги, набрав 40 очков в 38-ми матчах. «Красно-черные» одержали 8 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, забив 33 гола и пропустив 44 мяча в свои ворота.

    Несмотря на не самое удачное выступление в чемпионате, «Мальорка» была близка к трофею, дойдя до финала Кубка Испании. В решающем матче «красно-черные» уступили «Атлетику» лишь в серии пенальти.

    «Мальорка» отлично провела межсезонье, проиграв только один матч из шести — последний «Болонье» в серии пенальти. До этого команда одержала пять побед подряд, поочередно обыграв «Крю Александра» (3:1), «Барнсли» (1:0), «Вест Бромвич» (1:0), «Побленсе» (5:0) и «Бургос» (2:0).

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    «Реал»

    Мадридский «Реал» в прошлом сезоне стал победителем Ла Лиги, Суперкубка Испании и Лиги Чемпионов. В чемпионате Испании «сливочные» набрали итоговые 95 очков, опередив вторую «Барселону» на 10 баллов.

    Перед стартом нового сезона подопечные Карло Анчелотти выиграли еще один трофей — Суперкубок УЕФА. Соперником мадридцев стал победитель Лиги Европы прошлого сезона в лице «Аталанты». «Реал» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Вальверде и Мбаппе во втором тайме.

    До этого мадридцы сыграли четыре товарищеских матча в межсезонье. «Сливочные» одержали победы над «Альбасете» (3:0) и «Челси» (2:1), но уступили «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Ла Лиги «Реал» выиграл оба матча с одинаковым счетом 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридской команды 8 побед, «Мальорка» выиграла дважды.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальорка» — «Реал» с коэффициентом 2.13.

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