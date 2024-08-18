Действующий чемпион Испании мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Мальоркой» в рамках первого тура Примеры. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Мальорка»

«Мальорка» заняла итоговое 15-е место в прошлом сезоне Ла Лиги, набрав 40 очков в 38-ми матчах. «Красно-черные» одержали 8 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, забив 33 гола и пропустив 44 мяча в свои ворота.

Несмотря на не самое удачное выступление в чемпионате, «Мальорка» была близка к трофею, дойдя до финала Кубка Испании. В решающем матче «красно-черные» уступили «Атлетику» лишь в серии пенальти.

«Мальорка» отлично провела межсезонье, проиграв только один матч из шести — последний «Болонье» в серии пенальти. До этого команда одержала пять побед подряд, поочередно обыграв «Крю Александра» (3:1), «Барнсли» (1:0), «Вест Бромвич» (1:0), «Побленсе» (5:0) и «Бургос» (2:0).

«Реал»

Мадридский «Реал» в прошлом сезоне стал победителем Ла Лиги, Суперкубка Испании и Лиги Чемпионов. В чемпионате Испании «сливочные» набрали итоговые 95 очков, опередив вторую «Барселону» на 10 баллов.

Перед стартом нового сезона подопечные Карло Анчелотти выиграли еще один трофей — Суперкубок УЕФА. Соперником мадридцев стал победитель Лиги Европы прошлого сезона в лице «Аталанты». «Реал» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Вальверде и Мбаппе во втором тайме.

До этого мадридцы сыграли четыре товарищеских матча в межсезонье. «Сливочные» одержали победы над «Альбасете» (3:0) и «Челси» (2:1), но уступили «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги «Реал» выиграл оба матча с одинаковым счетом 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридской команды 8 побед, «Мальорка» выиграла дважды.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальорка» — «Реал» с коэффициентом 2.13.