ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер»Время перемен. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 07:59
    • Дю Плесси защитил пояс UFC в среднем весе в бою с Адесаньей
    Все новости спорта

    Защитник «Крыльев»: Наша команда сейчас немного разобрана

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес поделился мнением об игре своей команды на старте нынешнего сезона.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Мне кажется, наша команда сейчас немного разобрана. У нас новые ребята, которым надо время на адаптацию, чтобы понять, в какой футбол мы играем. Надо время, чтобы понять идею тренера.

    Постараемся справиться с этим как можно быстрее и набрать очки», — сказал Гальдамес Чемпионату.

  • «Крылья» не были мальчиками для битья. Самарцы дали бой «Динамо», но проиграли
  • Обзор спортивных СМИ на минимальную победу «Динамо» в матче против «Крыльев Советов»
  • Вчера

    • Напомним, что «Крылья Советов» 17-го августа проиграли «Динамо» со счетом 0:1. После этого матча самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» начнет сезон в АПЛ с яркой победы над «Челси»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Завершится ли победная серия «Локомотива»?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Сможет ли «Спартак» продлить свою беспроигрышную серию?
  • «Спартак» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры