Защитник «Крыльев»: Наша команда сейчас немного разобрана

Защитникподелился мнением об игре своей команды на старте нынешнего сезона.

«Мне кажется, наша команда сейчас немного разобрана. У нас новые ребята, которым надо время на адаптацию, чтобы понять, в какой футбол мы играем. Надо время, чтобы понять идею тренера.

Постараемся справиться с этим как можно быстрее и набрать очки», — сказал Гальдамес Чемпионату.

Напомним, что «Крылья Советов» 17-го августа проиграли «Динамо» со счетом 0:1. После этого матча самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе.