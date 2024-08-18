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    ЦСКА — «Локомотив». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

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    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков
    В центральном матче 5-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле сыграет с «Локомотивом». Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    ЦСКА

    ЦСКА идет на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 4-х матчах. Армейцы одержали две победы при одной ничьей и поражении. Разница забитых и пропущенных мячей составила 9:3.

    В прошлом туре подопечные Марко Николича прервали свою трехматчевую беспроигрышную серию в РПЛ, уступив в гостях «Краснодару» (1:2). До этого армейцы легко разобрались с «Оренбургом» (5:1), отправили три безответных мяча в ворота «Пари НН» (3:0) и разошлись миром с «Ростовом» (0:0).

    В Кубке России у московской команды одна победа в двух турах группового этапа. В первом матче ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а затем переиграл «Пари НН» в серии послематчевых пенальти (1:1; 4:2 пен).

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    «Локомотив»

    «Локомотив» заработал 9 очков в 4-х матчах, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице. «Железнодорожники» одержали три победы при одном поражении, забив 11 мячей и пропустив 5 голов в свои ворота.

    В крайнем туре подопечные Михаила Галактионова уверенно обыграли дома махачкалинское «Динамо» (2:0). Эта вторая подряд сухая победа для «Локомотива» после разгрома «Ахмата» (5:0) туром ранее. До этого московская команда проиграла в дерби «Динамо» (1:3) и одолела «Акрон» (3:2).

    У «Локомотива» две победы на старте нового сезона Кубка России. В первом туре «железнодорожники» дома минально обыграли «Ростов» (1:0), а во втором матче дожали в гостях «Оренбург» (3:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА у себя дома разгромил соперника со счетом 4:1, а на «РЖД Арене» была зафиксирована результативная ничья — 3:3.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Локомотива» 5 побед, ЦСКА оказался сильнее в 3-х случаях и дважды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.75.

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