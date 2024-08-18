«Челси» — «Ман Сити»: 0:2 (0:1), обзор голов

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
В первом туре «горожане» на выезде победили «Челси» со счетом 2:0.
На 18-й минуте с передачи Бернарду Силвы счет открыл Эрлинг Холанн.
На исходе первого тайма форвард хозяев Никлас Джексон забил мяч, но он был отменен после просмотра ВАР.
Точку в матче на 84-й минуте поставил хорватский полузащитник Матео Ковачич.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Манчестер Сити 0:2
Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (18'), 0:2 Матео Ковачич (84') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Леви Колвилл, Марк Кукурелья (Renato Veiga, 80'), Весли Фофана, Ромео Лавиа (Кирман Дьюсбери-Холл, 67'), Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Кристофер Нкунку (Педру Нету, 58'), Николас Джексон (Марк Гиу, 67') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Кевин Де Брёйне, Матео Ковачич, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Savinho Предупреждения: Эрлинг Холанд (66'), Мойсес Кайседо (89')
Во втором туре «Ман Сити» дома сыграет с «Норвичем», а «Челси» поедет в гости к «Вулверхэмптону».