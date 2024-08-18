1-й таймКраснодар — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Краснодар» — «Пари НН». Онлайн
  • 20:27
    • «Челси» уступил дома «Ман Сити» в матче АПЛ
  • 19:35
    • Тикнизян принес «Локомотиву» победу в матче с ЦСКА
  • 19:25
    • «Спартак» разбил «Факел»
  • 18:45
    • «Бохум» вылетел из Кубка Германии
  • 18:18
    • Максим Глушенков в ближайшее время перенесет операцию
    Все новости спорта

    «Челси» уступил дома «Ман Сити» в матче АПЛ

    «Челси» — «Ман Сити»: 0:2 (0:1), обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Сити
    Прошлогодний чемпион АПЛ «Манчестер Сити» стартовал в новом сезоне с победы.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    В первом туре «горожане» на выезде победили «Челси» со счетом 2:0.

    На 18-й минуте с передачи Бернарду Силвы счет открыл Эрлинг Холанн.

    На исходе первого тайма форвард хозяев Никлас Джексон забил мяч, но он был отменен после просмотра ВАР.

    Точку в матче на 84-й минуте поставил хорватский полузащитник Матео Ковачич.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (18'), 0:2 Матео Ковачич (84') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Леви Колвилл, Марк Кукурелья (Renato Veiga, 80'), Весли Фофана, Ромео Лавиа (Кирман Дьюсбери-Холл, 67'), Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Кристофер Нкунку (Педру Нету, 58'), Николас Джексон (Марк Гиу, 67') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Кевин Де Брёйне, Матео Ковачич, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Savinho Предупреждения: Эрлинг Холанд (66'), Мойсес Кайседо (89')

    Календарь и таблица АПЛ

    Во втором туре «Ман Сити» дома сыграет с «Норвичем», а «Челси» поедет в гости к «Вулверхэмптону».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быкам» придется очень непросто
  • «Краснодар» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Реал» уверенно обыграть «Мальорку»?
  • «Мальорка» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Матрасники» начнут чемпионат с виктории?
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Пегула — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры