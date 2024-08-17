«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: счет матча 1:4, обзор голов

обыграл(4:1) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

В составе «Аль-Хиляля» дублем отметился Александр Митрович, который забил свои голы на 63-й и 69-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Сергей Милинкович-Савич на 55-й минуте и Малком на 72-й минуте.

Единственный гол у «Аль-Насра» забил Криштиану Роналду на 44-й минуте.

Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок Аль-Наср — Аль-Хиляль 1:4 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (44'), 1:1 Сергей Милинкович-Савич (55'), 1:2 Александр Митрович (63'), 1:3 Александр Митрович (69'), 1:4 Малком (72') Аль-Наср: Эмерик Лапорт, Отавио, Али Ладжами, Алекс Теллес, Абдулла аль-Хайбари, Айман Яхья (Абдулрахман Гариб, 26'), Криштиану Роналду, Садио Мане, Султан Аль-Ганам, Bento, Talisca Аль-Хиляль: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Ренан Лоди, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Малком, Мишаэл, Александр Митрович, Сауд Абдул Хамид, Слем Аль-Давсари, Хассан Аль-Тамбакти

По итогам матча «Аль-Хиляль» стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии. В следующем матче команда сыграет против «Аль-Ахдуда» в рамках чемпионата страны.