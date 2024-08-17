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    «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль
    «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» (4:1) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»
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    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»

    В составе «Аль-Хиляля» дублем отметился Александр Митрович, который забил свои голы на 63-й и 69-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Сергей Милинкович-Савич на 55-й минуте и Малком на 72-й минуте.

    Единственный гол у «Аль-Насра» забил Криштиану Роналду на 44-й минуте.

    Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок
    Аль-Наср — Аль-Хиляль 1:4
    Голы: 1:0 Криштиану Роналду (44'), 1:1 Сергей Милинкович-Савич (55'), 1:2 Александр Митрович (63'), 1:3 Александр Митрович (69'), 1:4 Малком (72') Аль-Наср: Эмерик Лапорт, Отавио, Али Ладжами, Алекс Теллес, Абдулла аль-Хайбари, Айман Яхья (Абдулрахман Гариб, 26'), Криштиану Роналду, Садио Мане, Султан Аль-Ганам, Bento, Talisca Аль-Хиляль: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Ренан Лоди, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Малком, Мишаэл, Александр Митрович, Сауд Абдул Хамид, Слем Аль-Давсари, Хассан Аль-Тамбакти

    По итогам матча «Аль-Хиляль» стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии. В следующем матче команда сыграет против «Аль-Ахдуда» в рамках чемпионата страны.

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