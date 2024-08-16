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    «Шэмрок» и «Борац» сыграют в финале квалификации ЛЕ

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    Обзор ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Шэмрок Роверс»
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    «Шэмрок Роверс»

    В одной из встреч «Шэмрок» обыграл «Целе» со счетом 3:1 в рамках дополнительного времени.

    В составе хозяев голы забили Дилан Уоттс на 37-й минуты с пенальти, Нил Фарруджиа на 41-й минуте и Грэм Бурк на 96-й минуте дополнительного времени.

    Единственный гол у «Целе» забил Жан Карничник на 83-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Шэмрок Роверс — Целе 3:1
    Голы: 1:0 Дилан Уоттс (пенальти) (37'), 2:0 Нил Фарруджиа (41'), 2:1 Жан Карничник (83'), 3:1 Грэм Бурк (96') Шэмрок Роверс: Леон Пёльс, Шон Хор, Роберто Лопес, Ли Грэйс, Джошуа Хонохан (Cory O'Sullivan, 110'), Нил Фарруджиа (Грэм Бурк, 88'), Дилан Уоттс, Тревор Кларк (Дэниел Клири, 80'), Дарра Наджент (Ричи Тауэлл, 80'), Аарон Грин (Дарра Бёрнс, 91'), Gary O'Neill Целе: Ловро Штубляр, Матия Кавчич, Клемен Неманич (Жан Карничник, 46'), Дамьян Вуклисевич, Давид Зец, Лука Бобичанец (Марко Дулка, 46'), Марио Квесич (Роландо Эронз, 104'), Алёша Матко (Edmilson Filho, 78'), Армандас Кучис, Иван Брнич (Лука Менало, 46'), Jost Pisek (Нино Коутер, 53') Предупреждения: Ловро Штубляр (36'), Дамьян Вуклисевич (52'), Аарон Грин (53'), Нил Фарруджиа (72'), Джошуа Хонохан (78'), Жан Карничник (87'), Марио Квесич (90 + 2'), Давид Зец (105 + 1'), Шон Хор (108')

    По итогам 2-х матчей (0:1 и 3:1) «Шэмрок» пробился в 4-й раунд квалификации Лиги Европы.

    В параллельном матче «Борац» из Боснии и Герцеговины одолел «Клаксвик» с таким же счетом 3:1.

    У хозяев голы записали на свой счет Никола Сречкович на 17-й минуте, Стефан Савич на 82-й и Барт Мейерс на 93-й минуте. Единственный гол у «Клаксвика» забил Дени Павлович на 53-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Борац — Клаксвик 3:1
    Голы: 1:0 Nikola Sreckovic (17'), 1:1 Дени Павлович (53'), 2:1 Стефан Савич (82'), 3:1 Bart Adrianus Johannes Meijers (93') Борац: Дамьян Шишковски, Юрих Каролина, Зоран Квржич (Александар Субич, 78'), Марко Вукчевич, Срджан Граховац, Дамир Греля (Энвер Кулашин, 78'), Дэвид Чавич (Алекс Пихлер, 89'), Йово Лукич (Стоян Враньеш, 91'), Bart Adrianus Johannes Meijers, Dino Skorup (Стефан Савич, 62'), Nikola Sreckovic (Эсмир Хасукич, 78') Клаксвик: Марк Йенсен, Патрик да Силва, Одмар Фарё (Дени Павлович, 28'), Седрик Ямбере, Александр Бернтссон (Joseph Michael Williams, 106'), Арни Фредриксберг, Кристоффер Эдемарксбаккен (Мадс Боэ Миккельсен, 83'), Рене Йонсен (Дан Берг И Сойлу, 111'), Халлур Ханссен (Бёрге Петерсен, 106'), Йоаннес Даниэльсен, Палл Андрассон Клеттскард Предупреждения: Дени Павлович (31'), Йоаннес Даниэльсен (59'), Dino Skorup (60'), Арни Фредриксберг (60'), Зоран Квржич (70'), Халлур Ханссен (90'), Марк Йенсен (90 + 1')

    В результате противостояния «Борац» (1:2 и 3:1) прошел в финальную стадию квалификации ЛЕ.

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