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    Вальверде сказал, что ему не хватает Крооса

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    Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде сообщил, что он скучает по завершившему футбольную карьеру Тони Кроосе.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Тони не хватает не только из-за его футбольных качеств.

    Однако жизнь продолжается, и я постараюсь гордо носить номер, который был у него, будучи при этом самим собой, Федерико Вальверде (уругваец взял 8-й номер после ухода Крооса)», — цитирует уругвайца Marca.

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    • Тони Кроос выступал в «Реале» с 2014 по 2024 год. Всего за «сливочных» сыграл 464 матча, забил 28 мячей, отдал 98 результативных передач. В составе мадридского клуба он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоевывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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