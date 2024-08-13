Вальверде сказал, что ему не хватает Крооса

Хавбек мадридского «Реала»сообщил, что он скучает по завершившему футбольную карьеру

«Тони не хватает не только из-за его футбольных качеств.

Однако жизнь продолжается, и я постараюсь гордо носить номер, который был у него, будучи при этом самим собой, Федерико Вальверде (уругваец взял 8-й номер после ухода Крооса)», — цитирует уругвайца Marca.

Тони Кроос выступал в «Реале» с 2014 по 2024 год. Всего за «сливочных» сыграл 464 матча, забил 28 мячей, отдал 98 результативных передач. В составе мадридского клуба он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоевывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.