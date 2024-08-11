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    Конте: В «Наполи» полно работы

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте считает, что в новом клубе для достижения цели ему придется немало потрудиться.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Есть много работы на поле и в клубе также. Некоторые вещи я не могу рассказать. Я пришел в "Наполи" с большим энтузиазмом и сейчас полностью посвящаю себя работе клубу. Желаю ему всего наилучшего, но нам надо усилить состав, сегодня это должно было быть очевидным для всех», — цитирует Конте calcionapoli1926.it.

    Календарь и таблица Серии А

    Летом 55-летний Конте возглавил «Наполи». Свой дебютный матч он провел в в 1/32 финала Кубка Италии против клуба Серии В «Модена», где неаполитанцы победили в серии пенальти 4:3 (основное время завершилось 0:0).

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