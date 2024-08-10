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    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:1, по пенальти 7:6, обзор голов

    Футбол Суперкубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    В матче за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» в серии пенальти оказался сильнее «Манчестер Юнайтед».

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    В основное время соперники обменялись забитыми мячами — 1:1. На гол Алехандро Гарначо «горожане» ответили точным ударом Бернарду Силвы.

    В серии пенальти «Манчестер Сити» оказался немного точнее и удачливее — 7:6.

    Футбол. Англия. Суперкубок
    Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1:1
    Голы: 0:1 Алехандро Гарначо (82'), 1:1 Бернарду Силва (89'), 0:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (89'), 1:2 Кевин Де Брёйне (пенальти) (89'), 1:2 Диогу Далот (пенальти) (89'), 2:3 Эрлинг Холанд (пенальти) (89'), 2:3 Алехандро Гарначо (пенальти) (89'), 3:3 Савио (пенальти) (89'), 4:4 Эдерсон Мораес (пенальти) (89'), 4:4 Каземиро (пенальти) (89'), 5:5 Матеус Нунес (пенальти) (89'), 5:5 Скотт МакТоминай (пенальти) (89'), 6:6 Рубен Диаш (пенальти) (89'), 6:6 Лисандро Мартинес (пенальти) (89'), 7:6 Мануэль Аканджи (пенальти) (89') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол (Натан Аке, 90'), Матео Ковачич, Джеймс Макати (Бернарду Силва, 80'), Оскар Бобб (Кевин Де Брёйне, 90'), Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Савио, 63'), Nico O'Reilly (Матеус Нунес, 63') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Лисандро Мартинес, Джонни Эванс, Гарри Магуайр (Факундо Пельистри, 58'), Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Скотт МакТоминай, 58'), Кобби Майну (Toby Collyer, 59'), Каземиро, Маркус Рашфорд (Джейдон Санчо, 83'), Амад Диалло (Алехандро Гарначо, 59') Предупреждения: Матеус Нунес (68'), Бернарду Силва (85')

    Таким образом, «Манчестер Сити» в седьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка Англии.

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