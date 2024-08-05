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    Канчельскис заявил, что «Зенит» снова станет чемпионом России

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о перспективах «сине-бело-голубых» на победу в чемпионате России сезона 2024/2025.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Зенит снова станет чемпионом. Что я ещё могу сказать? Здорово начали сезон: забили 20 мячей с учётом игры на Суперкубок. Наверное, лучший старт для "Зенита" и российского футбола. Есть уверенность. Хорошо провели подготовку к сезону.

    Правильная трансферная политика, менеджмент поработал здорово. Вот вам и результат. Уже можно поздравить "Зенит" с чемпионством», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • Напомним, что «Зенит» выиграл все 5 официальных матчей в нынешнем сезоне. Команда обыграла соперников с общим счетом 20:2. В следующем матче «Зенит» встретится с московским «Динамо» 10-го августа в рамках очередного тура РПЛ.

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