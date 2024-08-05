Канчельскис заявил, что «Зенит» снова станет чемпионом России

Экс-футболистрассказал о перспективах «сине-бело-голубых» на победу в чемпионате России сезона 2024/2025.

«Зенит снова станет чемпионом. Что я ещё могу сказать? Здорово начали сезон: забили 20 мячей с учётом игры на Суперкубок. Наверное, лучший старт для "Зенита" и российского футбола. Есть уверенность. Хорошо провели подготовку к сезону.

Правильная трансферная политика, менеджмент поработал здорово. Вот вам и результат. Уже можно поздравить "Зенит" с чемпионством», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что «Зенит» выиграл все 5 официальных матчей в нынешнем сезоне. Команда обыграла соперников с общим счетом 20:2. В следующем матче «Зенит» встретится с московским «Динамо» 10-го августа в рамках очередного тура РПЛ.