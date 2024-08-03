ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» — «Ростов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ростов
    Вся лентаСамое главное
    Кэти Ледеки3 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Анжела Бладцева2 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Лионель МессиПерепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • 00:02
    • Франция обыграла Аргентину в 1/4 финала ОИ-2024
  • 22:14
    • Джокович вышел в финал Олимпиады
  • 21:23
    • «Динамо» продлило контракт с Нгамале
  • 20:00
    • Испания обыграла Японию и вышла в полуфинал ОИ-24
  • 18:57
    • Официально: Довбик — игрок «Ромы»
    Все новости спорта
    Матео Кассьерра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра
    «Зенит» на своем поле сыграет с «Ростовом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    Действующий чемпион России возглавил турнирную таблицу РПЛ, одержав победы в обоих матчах на старте сезона. Общая разница забитых и пропущенных мячей команды составила 8:0.

    «Зенит» открыл новый для себя сезон крупной выездной победой над «Крыльями Советов» (4:0). Во втором туре петербуржцы отправились в Казань, разгромив «Рубин» с тем же счетом — 4:0.

    Подопечные Сергея Семака также удачно начали защиту титула в новом сезоне Кубка России. «Сине-бело-голубые» на своем поле без проблем обыграли «Факел» в первом туре группового этапа — 3:0.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Ростов»

    «Ростов» набрал 4 очка в двух турах РПЛ и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Команда под руководством Валерия Карпина забила три гола и пропустила один мяч в свои ворота.

    В первом туре «жёлто-синие» принимали ЦСКА, но матч не порадовал зрителей забитыми мячами (0:0). В следующем матче «Ростов» удачно съездил в Самару, обыграв «Крылья Советов» со счетом 3:1.

    На неделе подопечные Валерия Карпина минимально уступили в гостях «Локомотиву» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне в Ростове была зафиксирована ничья (1:1), а в Санкт-Петербурге победа осталась за хозяевами — 2:1.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 6 побед и еще 4 встречи завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» с коэффициентом 2.06.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Сэндхаген
  • Бои
  • Завтра в 00:40
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фергюсон — Кьеза
  • Бои
  • Сегодня в 22:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры