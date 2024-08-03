«Зенит» на своем поле сыграет с «Ростовом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

Действующий чемпион России возглавил турнирную таблицу РПЛ, одержав победы в обоих матчах на старте сезона. Общая разница забитых и пропущенных мячей команды составила 8:0.

«Зенит» открыл новый для себя сезон крупной выездной победой над «Крыльями Советов» (4:0). Во втором туре петербуржцы отправились в Казань, разгромив «Рубин» с тем же счетом — 4:0.

Подопечные Сергея Семака также удачно начали защиту титула в новом сезоне Кубка России. «Сине-бело-голубые» на своем поле без проблем обыграли «Факел» в первом туре группового этапа — 3:0.

«Ростов»

«Ростов» набрал 4 очка в двух турах РПЛ и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Команда под руководством Валерия Карпина забила три гола и пропустила один мяч в свои ворота.

В первом туре «жёлто-синие» принимали ЦСКА, но матч не порадовал зрителей забитыми мячами (0:0). В следующем матче «Ростов» удачно съездил в Самару, обыграв «Крылья Советов» со счетом 3:1.

На неделе подопечные Валерия Карпина минимально уступили в гостях «Локомотиву» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

Личные встречи

В прошлом сезоне в Ростове была зафиксирована ничья (1:1), а в Санкт-Петербурге победа осталась за хозяевами — 2:1.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 6 побед и еще 4 встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» с коэффициентом 2.06.