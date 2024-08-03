До матча
«Зенит»
Действующий чемпион России возглавил турнирную таблицу РПЛ, одержав победы в обоих матчах на старте сезона. Общая разница забитых и пропущенных мячей команды составила 8:0.
«Зенит» открыл новый для себя сезон крупной выездной победой над «Крыльями Советов» (4:0). Во втором туре петербуржцы отправились в Казань, разгромив «Рубин» с тем же счетом — 4:0.
Подопечные Сергея Семака также удачно начали защиту титула в новом сезоне Кубка России. «Сине-бело-голубые» на своем поле без проблем обыграли «Факел» в первом туре группового этапа — 3:0.
«Ростов»
«Ростов» набрал 4 очка в двух турах РПЛ и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Команда под руководством Валерия Карпина забила три гола и пропустила один мяч в свои ворота.
В первом туре «жёлто-синие» принимали ЦСКА, но матч не порадовал зрителей забитыми мячами (0:0). В следующем матче «Ростов» удачно съездил в Самару, обыграв «Крылья Советов» со счетом 3:1.
На неделе подопечные Валерия Карпина минимально уступили в гостях «Локомотиву» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Кубка России.
Личные встречи
В прошлом сезоне в Ростове была зафиксирована ничья (1:1), а в Санкт-Петербурге победа осталась за хозяевами — 2:1.
Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 6 побед и еще 4 встречи завершились вничью.
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