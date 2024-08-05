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    Игрок «Челси» Марк Гиу: Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге

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    Нападающий «Челси» Марк Гиу назвал причины перехода в стан «синих» из «Барселоны».

    Марк Гиу
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    Марк Гиу

    «Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, а "Челси" — это великий английский клуб с богатой историей. Это было трудное решение, но и потрясающая возможность, поэтому я должен был воспользоваться ею.

    Мареска сказал мне, что существует удивительный спортивный проект, полный молодых талантов, что он хотел бы, чтобы я стал его частью, и что он очень верит в меня, мои навыки и возможности», — приводит слова Гиу BBC.

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    • Напомним, что 18-летний нападающий подписал контракт с «Челси» до лета 2029-го года. В 7-и встречах за «Барселону» в прошедшем сезоне Гиу забил 2 гола.

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