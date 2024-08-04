Орлов: Вендел играет гениально!

Комментаторпрокомментировал крупную победу «Зенита» над «Ростовом» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Команда Семака здорово подготовилась к "Ростову". А соперник... Какие-то расслабленные дончане, у них почти ничего не получилось. Питерцы переиграли гостей по всем показателям. Начиная с Суперкубка подопечные Сергея Семака очень мощно выглядят в центре поля. Вендел, Клаудиньо, Барриос превосходят своих оппонентов. Пока никто с ними справиться не может.

Вендел так и вовсе играет просто гениально! Шесть голевых передач в трех турах РПЛ. Мне вообще кажется, что сейчас это его лучший отрезок за весь российский этап карьеры. Откуда черпает мотивацию? Профессионал! Бразилец получает удовольствие от игры.

Стоит отметить по этой игре и Педро. Выходит с первых минут, бежит, разбирается с двумя защитниками. Техничный. Когда он только появился, я вам сразу сказал: большой талант. Потом бразилец немного ушел в тень, видимо, потребовалось время на адаптацию. Но сейчас Педро в порядке, хорош. Уже складывается впечатление, что это опытный футболист, который старается ничего не делать лишнего на поле.

Вот такого же опыта стоит набраться и Горшкову. Он вышел сразу после перерыва в среднюю линию. И мог отдать две голевые передачи. Шансы были. Но пока Юрий еще не может делать мягкие пасы, выверенные. Ему еще надо потренироваться с бразильцами, понаблюдать за Венделом. При этом радует, что Горшков не боится брать игру на себя, рисковать. Просто нужно немного подправить точность пасов, — сказал Орлов "СЭ".

Календарь и таблица РПЛ

"Зенит" после трех туров набрал 9 очков. Клуб занимает первое место в таблице, опережая московское "Динамо" по дополнительным показателям.