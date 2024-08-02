Тен Хаг: Санчо? Мы оставили это позади, высказав друг другу все

Главный тренеррассказал о взаимоотношениях с форвардом команды

«Мы оставили это позади, высказав друг другу все. Мы оба знаем стандарты, и то, как хотим работать, как намерены сотрудничать. Для этого нам необходима хорошая команда. Только что мы разговаривали о стандартах и способностях. Мне нужны хорошие футболисты, чтобы построить отличную команду, и он определённо очень хороший футболист», — приводит слова тен Хага Goal.

Ранее у них был конфликт, из-за чего футболист был отстранен от основной команды и на правах аренды играл за дортмундскую «Боруссию», но сейчас стороны уже помирились.