«Краснодар» хочет подписать защитника сборной Уругвая

Джованни Гонсалес Фото: globallookpress.com
В переходе уругвайского футболиста заинтересован «Краснодар», сообщает Marca.
По данным источника, испанский клуб отклонил первое предложение «быков», отказавшись продавать 29-летнего игрока за три миллиона евро.
Отмечается, что «Мальорка» требует за Гонсалеса пять миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Гонсалеса в три миллиона евро. В его активе 17 матчей за сборную Уругвая.
Напомним, ранее «Краснодар» приобрел бразильского защитника Диего Косту.