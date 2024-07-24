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    «Краснодар» хочет подписать защитника сборной Уругвая

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    Защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Джованни Гонсалес
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    Джованни Гонсалес

    В переходе уругвайского футболиста заинтересован «Краснодар», сообщает Marca.

    По данным источника, испанский клуб отклонил первое предложение «быков», отказавшись продавать 29-летнего игрока за три миллиона евро.

    Отмечается, что «Мальорка» требует за Гонсалеса пять миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Гонсалеса в три миллиона евро. В его активе 17 матчей за сборную Уругвая.

    Напомним, ранее «Краснодар» приобрел бразильского защитника Диего Косту.

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