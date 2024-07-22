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    Footmercato: «Краснодар» отклонил предложение «Ланса» по поводу трансфера Сперцяна

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    Руководство «Краснодара» отказалось продавать полузащитника команды Эдуарда Сперцяна во французский «Ланс». Об этом сообщает Footmercato.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    Стало известно, что «Ланс» активно интересовался Сперцяном этим летом, надеясь оформить трансфер, но боссы «Краснодара» решили не продавать одного из лидеров команды.

    В прошедшем сезоне Сперцян провел за «быков» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи.

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    • В матче 1-го тура нового сезона российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Сперцян принимал участие в этом поединке, но не отметился результативными действиями.

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