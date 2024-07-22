Footmercato: «Краснодар» отклонил предложение «Ланса» по поводу трансфера Сперцяна

Руководствоотказалось продавать полузащитника командыво французский. Об этом сообщает Footmercato.

Стало известно, что «Ланс» активно интересовался Сперцяном этим летом, надеясь оформить трансфер, но боссы «Краснодара» решили не продавать одного из лидеров команды.

В прошедшем сезоне Сперцян провел за «быков» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи.

В матче 1-го тура нового сезона российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Сперцян принимал участие в этом поединке, но не отметился результативными действиями.