«Ахмат» — «Краснодар»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

В матче первого круга РПЛ грозненскийна своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 30-й минуте после передачи Федора Смолова гол забил полузащитник Никита Кривцов.

На исходе первого тайма хавбек хозяев Владислав Камилов восстановил статус-кво на поле. Голевую передачу ему отдал Мирослав Богосавац.

Второй тайм проходил с небольшим преимуществом «Краснодара», но больше забитых мячей не было.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Краснодар 1:1 Голы: 0:1 Никита Кривцов (30'), 1:1 Владислав Камилов (43') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Владислав Камилов, Светослав Ковачев, Лечи Садулаев, Гамид Агаларов Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Данила Козлов, Кайо, Жоау Батчи, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Диего Силва, Фёдор Смолов, Виктор Са Предупреждения: Жоау Батчи (7'), Данила Козлов (13'), Диего Силва (32'), Кайо (49'), Надер Гандри (84')

Календарь и таблица РПЛ

Во втором туре «Ахмат» поедет в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» сыграет дома с махачкалинским «Динамо».