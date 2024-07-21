«Ахмат» — «Краснодар»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

Никита Кривцов Фото: globallookpress.com
На 30-й минуте после передачи Федора Смолова гол забил полузащитник Никита Кривцов.
На исходе первого тайма хавбек хозяев Владислав Камилов восстановил статус-кво на поле. Голевую передачу ему отдал Мирослав Богосавац.
Второй тайм проходил с небольшим преимуществом «Краснодара», но больше забитых мячей не было.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Краснодар 1:1
Голы: 0:1 Никита Кривцов (30'), 1:1 Владислав Камилов (43') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Владислав Камилов, Светослав Ковачев, Лечи Садулаев, Гамид Агаларов Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Данила Козлов, Кайо, Жоау Батчи, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Диего Силва, Фёдор Смолов, Виктор Са Предупреждения: Жоау Батчи (7'), Данила Козлов (13'), Диего Силва (32'), Кайо (49'), Надер Гандри (84')
Во втором туре «Ахмат» поедет в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» сыграет дома с махачкалинским «Динамо».