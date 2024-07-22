Почетный президентвысказался о больших тратах мюнхенцев на трансферы этим летом.

«Мы скоро будем ездить на игры на сочлененном автобусе (автобус из двух и более жестких секций, соединенных между собой шарнирным соединением, обычно в виде мехов гармошки, отсюда просторечное название — "автобус-гармошка")», — сказал Хенесс Bayern & Germany.

Напомним, что «Бавария» этим летом подписала Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», Жоау Пальинью из «Фулхэма», а также защитника «Штутгарта» Хироки Ито.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» не могут согласовать финансовые детали трансфера Маттейса де Лигта.