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    В «Баварии» иронично высказались о тратах клуба на трансферы

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    Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о больших тратах мюнхенцев на трансферы этим летом.

    Ули Хенесс
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    Ули Хенесс

    «Мы скоро будем ездить на игры на сочлененном автобусе (автобус из двух и более жестких секций, соединенных между собой шарнирным соединением, обычно в виде мехов гармошки, отсюда просторечное название — "автобус-гармошка")», — сказал Хенесс Bayern & Germany.

    Напомним, что «Бавария» этим летом подписала Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», Жоау Пальинью из «Фулхэма», а также защитника «Штутгарта» Хироки Ито.

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