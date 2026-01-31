Матч во Франкфурте выглядит противостоянием команд с разной динамикой сезона. «Айнтрахт» вынужден играть на результат, несмотря на системные проблемы в обороне и серьёзные кадровые потери, тогда как «Байер» подходит к встрече в более устойчивом состоянии после двух побед без пропущенных мячей. С учётом турнирного давления на хозяев и привычки гостей эффективно пользоваться ошибками соперника игра обещает быть насыщенной моментами, особенно во втором тайме, где фактор физической и психологической устойчивости может стать решающим

17:20 Во Франкфурте пасмурно, +5 градусов.

17:10 Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия); Ассистент: Ян Клеменс Найтцель (Гамбург, Германия); Ассистент: Штефан Лупп (Цоссен, Германия); Резервный: Тимо Герах (Ландау, Германия).

17:00 Матч пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия), вместимостью 58 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Айнтрахт: Кауа Сантос, Робин Кох, Натаниэль Браун, Расмус Кристенсен, Артур Теате, Орель Аменда, Хуго Ларссон, Эллиес Скири, Марио Гётце, Рицу Доан, Арно Калимуэндо.

Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Артур, Алеш Гарсия, Роберт Андрих, Малик Тилльман, Игнасио Фернандес, Мартен Терье, Кристиан Кофане.

Айнтрахт

Сезон для «Айнтрахта» стремительно уходит в негативную плоскость. После 19 туров команда набрала 27 очков и опустилась на восьмое место в Бундеслиге, постепенно теряя контакт с еврокубковой зоной. Смена главного тренера не дала эффекта: после увольнения Дино Топмёллера франкфуртцы потерпели три поражения подряд — от «Карабаха» (2:3), «Тоттенхэма» (0:2) и «Хоффенхайма» (1:3). В Лиге чемпионов клуб завершил общий этап с четырьмя очками, заняв 33-е место из 36, а в чемпионате Германии одержал лишь одну победу в восьми последних матчах. Главная проблема команды — оборона: 42 пропущенных мяча за 19 туров, столько же, сколько у замыкающего таблицу «Хайденхайма». Особенно показательно, что 14 голов были пропущены после потери мяча — худший показатель в лиге, а восемь — после контратак, что вдвое больше, чем за весь прошлый сезон. Кадровая ситуация усугубляет кризис: недоступны Буркардт и Батшуайи, новичок Эбнуталиб выбыл с тяжёлой травмой, а в атаке теперь вся нагрузка ложится на Арно Калимуэндо.

Байер

«Байер» постепенно выбирается из неудачного начала года, в котором команда потерпела три поражения подряд и за этот отрезок забила всего один мяч. Реакция получилась показательной: сначала минимальная победа над «Вердером» в Бундеслиге (1:0), затем уверенный матч против «Вильярреала» в Лиге чемпионов (3:0). Две сухие победы подряд позволили леверкузенцам выйти в плей-офф ЛЧ с 16-го места и закрепиться на шестой позиции в чемпионате Германии с 32 очками. Отставание от топ-4 составляет четыре балла, и борьба за Лигу чемпионов остаётся реальной. Кадровые сложности у гостей есть, но они менее критичны, чем у соперника: основной вратарь Марк Флеккен выбыл надолго, дисквалифицирован центральный защитник Лоик Баде, а в атаке не сыграют Телла и Бен Сегир. Тем не менее глубина состава позволяет Касперу Юльманну сохранять баланс между надёжностью и атакующим потенциалом.

Личные встречи

В первом круге текущего сезона «Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» в Леверкузене со счётом 3:1, продлив серию успешных матчей против этого соперника. В последних шести очных встречах франкфуртцы не сумели зацепиться даже за ничью. Более того, в рамках Бундеслиги «фармацевты» выиграли у «орлов» шесть матчей подряд, лишь однажды забив меньше трёх голов. Во Франкфурте за последние три года «Байер» играл дважды и оба раза побеждал с крупным счётом — суммарно 9:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.