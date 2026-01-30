прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.30

31 января в игре 20-го тура чемпионата Германии сыграют «Айнтрахт» и «Байер». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» идет на восьмом месте в чемпионате Германии, имея в активе 27 очка при семи победах, шести матчах вничью и шести поражениях. Общая разница мячей — 39:42.

Последние матчи: в своем последнем матче команда из Франкфурта проиграла лондонскому «Тоттенхэму» в 8-м туре Лиги чемпионов со счетом 0:2. По итогам команда не вышла в стадию стыковых матчей, заняв итоговое 33-е место.

Ранее клуб проиграл «Хоффенхайму» в Бундеслиге со счетом 1:3 и уступил «Карабаху» в Лиге чемпионов со счетом 2:3. Отметим, что команда в семи матчах к ряду не знает побед.

Не сыграют: травмированы — Джонатан Буркардт, Миши Батшуайи, Элиас Баум, Юнес Эбнуталиб и Джан Узун.

Состояние команды: «Айнтрахт» находится в кризисе, а вылет из Лиги чемпионов может еще сильнее подорвать моральное состояние игроков. Однако можно считать данный матч возможностью переломить результаты в последних поединках. Что выберет клуб?

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» идет на шестой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Леверкузенцы набрали 32 очка при десяти победах, двух матчах вничью и шести поражениях. Общая разница мячей — 35:25.

Последние матчи: в последнем матче «Байер» уверенно обыграл своего соперника в Лиге чемпионов. От немецкой команды пострадал «Вильярреал», уступив со счетом 0:3.

Ранее «Байер» обыграл «Вердер» со счетом 1:0 и выдал серию из трех поражений: «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов со счетом 0:2, «Хоффенхайму» со счетом 0:1 и крупно уступили «Штутгарту» со счетом 1:4 в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированы — Эльесс Бен Сегир, Натан Телла и Марк Флеккен. Дисквалифицирован Лоик Баде.

Состояние команды: «Байер», такое ощущение, готов после серии из трех поражений готов побеждать, добыв уже две к ряду. Плюсом мотивация команды точно на высоте после выхода в стадию стыковых матчей Лиги чемпионов с 16-го места.

Статистика для ставок

«Байер» выиграл два матча к ряду

«Айнтрахт» не знает побед в 11-ти матчах подряд

«Байер» пропустил семь мячей в последних пяти встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.75, победа «Айнтрахта» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.37.

Прогноз: сыграем на победу «Байера» в этом поединке. Это основная ставка в матче.

Ставка: Победа «Байера» в матче за 2.30.

Прогноз: Поставим на фору «Байера» в матче (-1). Верим в уверенную победу леверкузенцев.

Ставка: Фора «Байера» (-1) в матче за 3.15.