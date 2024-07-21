Личка оценил игру Лепского и Майсторовича в матче с «Факелом»

Наставник «Динамо»оценил игрув матче 1-го тура РПЛ с «Факелом».

«Милан в межсезонье показал топовую игру. Ему всего 19 лет, а он как будто уже пять-шесть сезонов отыграл на высоком уровне. Лепский тоже сыграл на хорошем уровне. Ильин, Марков, Аппаев — сильные форварды, и у Лепса получалось выигрывать у них борьбу. Один момент в конце первого тайма он проспал, но я знаю, что он будет делать ошибки.

Молодые футболисты должны через них пройти, чтобы стать лучше. Я сказал молодым: это ваш шанс, если хотите осенью остаться с нами, то должны играть хорошо и не бояться», — приводит слова Лички пресс-служба московского «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

Бело-голубые победили «Факел» со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Динамо» финишировало на третьем месте в таблице РПЛ.