Аршавин: Если бы Саутгейт выиграл Евро, его уговаривали бы остаться

Бывший капитан сборной Россиивысказался об уходес поста главного тренера сборной Англии.

По мнению Аршавина, если бы Англия выиграла бы Евро-2024, то Саутгейт остался бы в команде.

«Мне кажется, уже перед турниром стало известно, что он в любом случае уходит. Это должно было случиться. Он там уже три цикла и говорили: либо он уходит на высокой ноте, победив, либо все равно уходит, так как он сам признавался — ему тяжело психологически.

Думаю, если бы Саутгейт выиграл титул, его бы уговаривали остаться. Но этого не случилось», — сказал Аршавин «СЭ».

Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. 14 июля Англия проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024.