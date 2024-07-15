Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии

32-летнийсообщил, что завершает карьеру в сборной Швейцарии.

«Семь турниров, множество голов, 14 лет в сборной Швейцарии и незабываемые моменты. Пришло время прощаться со сборной. Со мной останутся прекрасные воспоминания, и я говорю вам всем: спасибо!» — написал игрок в социальных сетях.

Сейчас Шакири играет в американской МЛС за «Чикаго Файр». Также он выступал за «Базель», «Баварию», «Интер», «Сток Сити», «Ливерпуль» и «Лион».

В сборной Швейцарии полузащитник дебютировал в марте 2010 года, а всего провел за нее 125 игр и забил 32 мяча.