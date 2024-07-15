Аргентина — Колумбия: счет матча 1:0, обзор голов

В финале Кубка Америки-2024встречалась с. Аргентинцы победили в дополнительное время со счетом 1:0.

В основное время команды голов не забили.

Единственный мяч был забит на 112-й минуте. Его автором стал Лаутаро Мартинес. Форвард вышел на замену в дополнительное время.

Турнир проходил в США. Ранее в матче за третье место Уругвай одолел Канаду.

Футбол. Кубок Америки-2024. Финал Аргентина — Колумбия 1:0 Гол: 1:0 Лаутаро Мартинес (112') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель (Науэль Молина, 72'), Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес (Леандро Паредес, 97'), Алексис Мак Аллистер (Джовани Ло Чельсо, 97'), Анхель Ди Мария (Николас Отаменди, 117'), Лионель Месси (Николас Гонсалес, 66'), Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 97') Колумбия: Камило Варгас, Хоан Мохика, Карлос Куэста, Давинсон Санчес, Сантьяго Арьяс, Луис Диас (Мигель Борха, 106'), Хамес Родригес (Хуан Кинтеро, 91'), Джон Арьяс (Хорхе Карраскаль, 106'), Хефферсон Лерма (Матеус Урибе, 106'), Ричард Риос (Кевин Кастаньо, 89'), Джон Кордоба (Рафаэль Сантос Борре, 89') Предупреждения: Джон Кордоба (27'), Алексис Мак Аллистер (62'), Мигель Борха (115'), Джовани Ло Чельсо (118')

Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла Кубок Америки.