Тихонов: Не скажу, что испанцы фавориты, но играют в более привлекательный футбол

Главный тренервысказался о финальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«Не являюсь поклонником ни Испании, ни Англии, но сегодня буду болеть за команду де ла Фуэнте. Не скажу, что они фавориты, но играют в более привлекательный футбол. Он интереснее — агрессивный и атакующий. Мне это нравится.

Понимаю, что Саутгейт может получить рыцарские титул, но все-таки к нам это не относится. Испанцы на голову сильнее всех на этом Евро? Сейчас все научились как обороняться, так и выходить в атаку. Но у испанцев культура игры сильнее, как и исполнительское мастерство футболистов», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, финал Евро-2024 Испания — Англия состоится сегодня, 14 июля, 22:00 (мск).