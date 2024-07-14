Смолов: Отрезок в «Динамо» был хорошим

Форвард «Краснодара»вспомнил период игры за московское «Динамо».

«Мой отрезок в "Динамо" получился хорошим. Но тоже, к сожалению, не получилось выиграть трофей: были в финале Кубка, близки ко второму месту с Сандро, провальный сезон с Йокановичем, но тогда и состав был достаточно молодой и не очень конкурентный. А когда усилились перед сезоном, соответственно и боролись за чемпионство.

Во многом и за счёт удачи, которая в определённый момент была на нашей стороне, но и по подбору игроков "Динамо" — сильная команда», — сказал Смолов «Чемпионату».

Федор Смолов был в «Динамо» с 2007 по 2015 год и с 2022 по 2024 год. Летом он покинул «бело-голубых» и перешел в «Краснодар», за который ранее выступал с 2015 по 2018 год.