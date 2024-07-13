Ольмо: Мне все равно, кто забьет, я или Унаи Симон, если это принесет победу

Полузащитник сборной Испаниивысказался о предстоящем матче против Англии в финале Евро-2024.

«У нас все работает, и изменений не будет. У нас уникальная и адаптированная под нас игровая идея, у нас есть свой арсенал, каждый из нас может вносить свой вклад по-разному. Как говорит тренер, всегда есть куда расти. Мы должны подготовиться к финалу так же, как и всегда.

Мне все равно, кто забьет, я или Унаи Симон, если это принесет победу.. Даже если на стадионе будет 11 тысяч испанцев, 48 миллионов будут смотреть игру дома, поддерживая нас, и это мотивирует даже сильнее — если это вообще возможно.

Этот момент может стать лучшим в моей карьере. Я в лучшей физической форме и в лучшем психологическом состоянии, у нас уникальная возможность — мы об этом знаем. Мы в одной игре от славы и сильно мотивированы снискать ее», — цитирует Ольмо Diario Sport.

Сборные Испании и Англии встретятся между собой в рамках финала Евро-2024 завтра, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.