Гари Невилл: Кейн — величайший футболист в истории сборной Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»очень высоко оценивает игру нападающего сборной Англии

«Я разговаривал с Уэйном Руни четыре или пять недель назад — до начала турнира. Он сказал, что Кейн — величайший игрок в истории английской сборной. Это огромная похвала от человека, который сам играл за национальную команду.

Я бы не стал с ним спорить. Кейн просто невероятен. Я всегда его хвалил, когда он играл в "Тоттенхэме", поскольку прекрасно знаешь, что он поможет команде. У него сильный характер.

Думаю, что он играет на Евро явно ниже своих лучших показателей, но, похоже, он испытывает проблемы с травмами, и я не удивлюсь, если через неделю или две выяснится, что у него были трудности, с которыми он пытался справиться», — цитирует эксперта Sky Sports.

Финал Евро-2024 между Испанией и Англией состоится 14 июля в 22:00 мск.