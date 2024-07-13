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    Гари Невилл: Кейн — величайший футболист в истории сборной Англии

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл очень высоко оценивает игру нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Я разговаривал с Уэйном Руни четыре или пять недель назад — до начала турнира. Он сказал, что Кейн — величайший игрок в истории английской сборной. Это огромная похвала от человека, который сам играл за национальную команду.

    Я бы не стал с ним спорить. Кейн просто невероятен. Я всегда его хвалил, когда он играл в "Тоттенхэме", поскольку прекрасно знаешь, что он поможет команде. У него сильный характер.

    Думаю, что он играет на Евро явно ниже своих лучших показателей, но, похоже, он испытывает проблемы с травмами, и я не удивлюсь, если через неделю или две выяснится, что у него были трудности, с которыми он пытался справиться», — цитирует эксперта Sky Sports.

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