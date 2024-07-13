ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонин Кински «Шанс Англии в Кейне и игре в воздухе». Антонин Кински — о фаворите финала Евро и лучших вратарях турнира
  • 18:14
    • Крейчикова обыграла Паолини и выиграла Уимблдон
  • 17:55
    • Тульский «Арсенал» победил «Черноморец» в первом матче сезона Первой лиги
  • 19:01
    • Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч с «Ахматом»
  • 18:19
    • В «Бешикташе» сообщили о подписании контракта с Иммобиле
  • 14:45
    • РБК: На российском ТВ не покажут Олимпиаду
    Все новости спорта

    Черышев: В финале чемпионата Европы нет фаворита

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Англии Футбол Англии
    Наставник «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о предстоящем матче Испании и Англии в финале Евро-2024.

    Дмитрий Черышев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Черышев

    «В финале чемпионата Европы нет фаворита. Команды по уровню абсолютно одинаковые, имеют очень хороших игроков. Кто меньше ошибется и грамотнее сыграет в обороне, тот и выиграет. Говорят, что сборная Испании показывает зрелищный футбол, а англичане играют скучно, но в финале, я думаю, обе команды будут играть аккуратно Меня очень удивила сборная Испании: если раньше она все время владела мячом, давала играть сопернику только на контратаках, то теперь испанцы сами, когда нужно, обороняются», — цитирует Черышева ТАСС.

  • Испания — самая зрелищная сборная Евро-2024. Де ла Фуэнте правильно отреагировал на критику
  • Сборная Испании снова нашла ключ к успеху
  • Сегодня

    • Финал чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Англии пройдет 14 июля в 22:00 мск в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Питерцы станут обладателями Суперкубка России?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Сподобится ли Канада выиграть бронзу Кубка Америки?
  • Канада — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 14 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Канада — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Бруске
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры