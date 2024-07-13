Черышев: В финале чемпионата Европы нет фаворита

Наставниквысказался о предстоящем матче Испании и Англии в финале Евро-2024.

«В финале чемпионата Европы нет фаворита. Команды по уровню абсолютно одинаковые, имеют очень хороших игроков. Кто меньше ошибется и грамотнее сыграет в обороне, тот и выиграет. Говорят, что сборная Испании показывает зрелищный футбол, а англичане играют скучно, но в финале, я думаю, обе команды будут играть аккуратно Меня очень удивила сборная Испании: если раньше она все время владела мячом, давала играть сопернику только на контратаках, то теперь испанцы сами, когда нужно, обороняются», — цитирует Черышева ТАСС.

Финал чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Англии пройдет 14 июля в 22:00 мск в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».