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    Кобелев: «Динамо» нужен нападающий, нельзя идти в сезон с одним форвардом

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    Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев высказался о том, какие позиции необходимо усилить в команде перед началом нового сезона.

    Андрей Кобелев
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    Андрей Кобелев

    «Команда ещё не в сборе, кто‑то играет на Кубке Америки. Часть латиноамериканских игроков пропустит старт чемпионата, это наложит свой отпечаток на игру команды. Но у "Динамо" достаточно длинная скамейка запасных, которая позволит команде пройти этот период с минимальными потерями.

    Почему клуб ещё не нашел замену Смолову? Трансферы любят тишину. Тут нужно учитывать ещё и желание тренерского штаба, а также возможности клуба. Надо лишь ждать объявления о трансфере. Нападающий "Динамо" точно нужен. Нельзя идти в сезон с одним форвардом и рассчитывать на что‑то. Тюкавин — игрок сборной, там поиграет, ещё и Кубок будет. Поэтому точно нужен второй нападающий», — приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

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    • Напомним, что нападающий Федор Смолов не продлил контракт с «Динамо» и перешел в «Краснодар». В прошедшем сезоне «бело-голубые» заняли 3-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе.

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