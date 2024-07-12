Стал известен клуб, который претендует на подписание Гринвуда

Нападающийможет пополнить состав. Об этом сообщается на сайте журналиста

Стало известно, что руководство неаполитанцев вступило в переговоры с боссами «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Гринвуда.

Ранее «красные дьяволы» уже договорились с французский «Марселем» о переходе игрока за 27.6 млн. евро. Несмотря на это, мэр Марселя выступил против трансфера Гринвуда в клуб, на фоне этого «Наполи» надеется подписать футболиста.

В прошедшем сезоне форвард выступал за испанский «Хетафе», где провел 33 матча в рамках Примеры, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.