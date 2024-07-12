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    Стал известен клуб, который претендует на подписание Гринвуда

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может пополнить состав «Наполи». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Стало известно, что руководство неаполитанцев вступило в переговоры с боссами «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Гринвуда.

    Ранее «красные дьяволы» уже договорились с французский «Марселем» о переходе игрока за 27.6 млн. евро. Несмотря на это, мэр Марселя выступил против трансфера Гринвуда в клуб, на фоне этого «Наполи» надеется подписать футболиста.

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