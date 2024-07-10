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    Гендиректор «Пари НН»: Решили отказаться от Дзюбы, а Джикию не рассматриваем

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в клубе не будут подписывать нападающего Артема Дзюбы и защитника Георгия Джикию.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «После завершения сезона мы не исключали, что Дзюба появится в команде, теперь решили отказаться. У Артёма своя траектория, у нас своя, мы не вели с ним переговоры, были просто заинтересованы.

    Нам нужно было перезагрузить спортивный блок, понять, какая концепция приемлема на следующей отрезок развития клуба. Артём не вписался в эту историю, как и многие другие, выбираем же под свои потребности. Георгия Джикию не рассматриваем», — приводит слова Мелик-Гусейнова ТАСС.

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    • Напомним, что после окончания контракта Артем Дзюба покинул «Локомотив». В прошедшем сезоне форвард провел 21 матч в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

    Летом этого года Джикия покинул «Спартак». В сезоне 2023/2024 защитник провел всего 8 матчей за «красно-белых» в РПЛ и не отметился результативными действиями.

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