Гендиректор «Пари НН»: Решили отказаться от Дзюбы, а Джикию не рассматриваем

Генеральный директорзаявил, что в клубе не будут подписывать нападающегои защитника

«После завершения сезона мы не исключали, что Дзюба появится в команде, теперь решили отказаться. У Артёма своя траектория, у нас своя, мы не вели с ним переговоры, были просто заинтересованы.

Нам нужно было перезагрузить спортивный блок, понять, какая концепция приемлема на следующей отрезок развития клуба. Артём не вписался в эту историю, как и многие другие, выбираем же под свои потребности. Георгия Джикию не рассматриваем», — приводит слова Мелик-Гусейнова ТАСС.

Напомним, что после окончания контракта Артем Дзюба покинул «Локомотив». В прошедшем сезоне форвард провел 21 матч в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Летом этого года Джикия покинул «Спартак». В сезоне 2023/2024 защитник провел всего 8 матчей за «красно-белых» в РПЛ и не отметился результативными действиями.