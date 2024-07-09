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    Хуниор Алонсо покинул «Краснодар»

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    Основной центральный «Краснодара» 30-летний Хуниор Алонсо расстался с клубом.

    Хуниор Алонсо
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    Хуниор Алонсо

    «Алонсо объявил, что у него есть опция в контракте, которой он воспользуется. Хуниор уже уведомил клуб об уходе и попрощался с командой. Он хочет вернуться к семье в Южную Америку.

    Официально об этом пока не объявлено, поскольку ещё нужно согласовать детали. А Кастаньо, Кордобу и Оласу, конечно же, ждём с Кубка Америки обратно», — об этом сообщил главный тренер команды Мурад Мусаев «Чемпионату».

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    В прошлом сезоне игрок сборной Парагвая провел 19 матчей за команду, забил один мяч. За «Краснодар» он выступал с 2022 года, но уходил на сезон в аренду в бразильский «Атлетико Минейро».

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