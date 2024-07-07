Педри отреагировал на извинения Крооса, который нанес ему травму во время матча на Евро-2024

Полузащитник сборнойответил игроку, который извинился за нанесенную травму в очной встрече 1/4 финала Евро-2024.

«Спасибо за твои слова, Тони. Это футбол, и такие вещи случаются. Твоя карьера и твои трофеи останутся в истории навсегда», — написал Педри на своей странице в соц. сети.

Напомним, что на 8-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1 ДВ) Кроос нанес травму Педри, после чего испанец покинул поле. Вместо него вышел полузащитник Даниэль Ольмо, который отметился голом в ворота «бундестим».

Сборная Испании пробилась в полуфинал Евро-2024, где встретится Францией 9-го июля в 22:00 мск.