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    Кроос принес извинения Педри после матча Евро

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    Хавбек немецкой сборной Тони Кроос извинился перед испанцем Педри за свой фол в матче четвертьфинала Евро.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Прости и скорее выздоравливай, Педри! Я не хотел причинить тебе боль. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный футболист», — написал Кроос в своих соцсетях.

    В результате столкновения 21-летний Педри получил растяжение боковых связок колена и больше не примет участие на чемпионате Европы.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Этот четвертьфинальный матч стал Тони Крооса последним в игровой карьере. Несколько месяцев назад, что Евро-2024 станет заключительным турниром в качестве футболиста.

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