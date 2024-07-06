Кроос принес извинения Педри после матча Евро

Хавбек немецкой сборнойизвинился перед испанцемза свой фол в матче четвертьфинала Евро.

«Прости и скорее выздоравливай, Педри! Я не хотел причинить тебе боль. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный футболист», — написал Кроос в своих соцсетях.

В результате столкновения 21-летний Педри получил растяжение боковых связок колена и больше не примет участие на чемпионате Европы.

Календарь и таблица Евро-2024

Этот четвертьфинальный матч стал Тони Крооса последним в игровой карьере. Несколько месяцев назад, что Евро-2024 станет заключительным турниром в качестве футболиста.