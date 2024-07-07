Аршавин: Я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука в «Зенит»

Экс-футболистподелился мнением о возможном переходе бывшего полузащитникав стан «сине-бело-голубых».

«Я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука. Но мне кажется, что это уже неактуально. Хотя по игровым качествам он бы подошёл Зениту», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

Напомним, что Миранчук летом этого года покинул «Локомотив» спустя 13 лет выступления за «железнодорожников». По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 6 млн. евро.

В прошедшем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.