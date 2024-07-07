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    Аршавин: Я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука в «Зенит»

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    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в стан «сине-бело-голубых».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука. Но мне кажется, что это уже неактуально. Хотя по игровым качествам он бы подошёл Зениту», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

    Напомним, что Миранчук летом этого года покинул «Локомотив» спустя 13 лет выступления за «железнодорожников». По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 6 млн. евро.

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    • В прошедшем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

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