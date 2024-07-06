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    «Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче

    «Локомотив» — «Балтика»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Локомотив Балтика
    В товарищеском матче «Локомотив» на своем поле разгромил «Балтику» со счетом 4:1.

    Михаил Галактионов (главный тренер «Локомотива»)
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    Михаил Галактионов (главный тренер «Локомотива»)

    На гол Сергея Пряхина москвичи ответили точными ударами Владислава Сарвели, Александра Сильянова и Дмитрия Радиковского, который оформил дубль.

    Товарищеский матч
    «Локомотив» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 4:1 (1:1)
    Голы: Пряхин, 37 — с пенальти (0:1). Сарвели, 43 (1:1). Сильянов, 77 (2:1). Радиковский, 82 (3:1). Радиковский, 88 (4:1)«Локомотив»: Лантратов (Митрюшкин, 46), Ненахов, Самошников, Ньямси (Сильянов, 60), Фассон, Баринов (Раков, 75), Тикнизян (Радиковский, 75), Раков (Пиняев, 46), Батраков (Тимофеев, 60), Воробьев (Годяев, 75), Сарвели (Карпукас, 46)
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