Килман стал игроком «Вест Хэма»

Центральный защитник «Вулверхэмптона»подписал контракт с

«Быть игроком "Вест Хэма" — потрясающее чувство. Как только я узнал об интересе со стороны клуба, то сразу же захотел воспользоваться этой возможностью, поэтому я не могу быть более рад оказаться здесь.

Мне очень понравилось работать с Юленом Лопетеги во время его работы в "Вулверхэмптоне" — он первоклассный тренер, у которого я многому научился. Уверен, что здесь продолжу совершенствоваться как игрок под его руководством», — заявил футболист официальному сайту.

27-летний Макс Килман подписал соглашение с «молотобойцами» до 2031 года. В прошлом сезоне он сыграл 44 матча и забил 2 гола. На Transfermarkt его цена равна 32 млн евро.