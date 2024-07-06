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    Килман стал игроком «Вест Хэма»

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    Центральный защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман подписал контракт с «Вест Хэмом».

    Макс Килман
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    Макс Килман

    «Быть игроком "Вест Хэма" — потрясающее чувство. Как только я узнал об интересе со стороны клуба, то сразу же захотел воспользоваться этой возможностью, поэтому я не могу быть более рад оказаться здесь.

    Мне очень понравилось работать с Юленом Лопетеги во время его работы в "Вулверхэмптоне" — он первоклассный тренер, у которого я многому научился. Уверен, что здесь продолжу совершенствоваться как игрок под его руководством», — заявил футболист официальному сайту.

    27-летний Макс Килман подписал соглашение с «молотобойцами» до 2031 года. В прошлом сезоне он сыграл 44 матча и забил 2 гола. На Transfermarkt его цена равна 32 млн евро.

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