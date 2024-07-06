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    Кейн заступился за Саутгейта

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    Форвард сборной Англии Гарри Кейн заступился за Гарета Саутгейта, которого критикуют за осторожный футбол.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    В 1/4 финала Евро-2024 Англия сразится с командой Швейцарии.

    «Я знаю, что наш тренер подвергается критике, но в конечном итоге именно мы выходим на поле и можем изменить ситуацию в критические моменты.

    Мы чувствуем, как много дал нам тренер, который является одним из самых успешных тренером в истории сборной Англии. Поэтому мы должны будем выйти на поле и отплатить ему.

    Провести 100 матчей во главе сборной — это невероятное достижение. Я думаю, все, что он хочет от нас — это победы. Так что я надеюсь, что мы сможем победить, и это будет лучший подарок, о котором он мог просить», — цитирует Кейна Goal.

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