«Зенит» минимально победил «Тальерес» в матче Летнего кубка

Густаво Мантуан Фото: globallookpress.com
На 65-й минуте нападающий «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти.
Ранее «Зенит» также обыграл «Сочи» со счетом 5:2.
Товарищеский матч
«Зенит» — «Тальерес» — 1:0 (0:0)
Гол: Мантуан, 65 — с пенальти«Зенит»: Латышонок (Адамов, 46), Дуглас Сантос (Чистяков, 46), Волков (Горшков, 46), Родригао (Алип, 46), Нино (Ерохин, 46), Мостовой (Сутормин, 46), Глушенков (Бакаев, 46), Барриос (Коваленко, 46. Педро, 76), Вендел (Васильев, 46), Клаудиньо (Сергеев, 46), Артур (Мантуан, 46)