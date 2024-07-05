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    «Зенит» минимально победил «Тальерес» в матче Летнего кубка

    «Зенит» — «Тальерес»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче Летнего кубка «Зенит» в Санкт-Петербурге победил аргентинский «Тальерес» со счетом 1:0.

    Густаво Мантуан
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    Густаво Мантуан

    На 65-й минуте нападающий «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти.

    Ранее «Зенит» также обыграл «Сочи» со счетом 5:2.

    Товарищеский матч
    «Зенит» — «Тальерес» — 1:0 (0:0)
    Гол: Мантуан, 65 — с пенальти«Зенит»: Латышонок (Адамов, 46), Дуглас Сантос (Чистяков, 46), Волков (Горшков, 46), Родригао (Алип, 46), Нино (Ерохин, 46), Мостовой (Сутормин, 46), Глушенков (Бакаев, 46), Барриос (Коваленко, 46. Педро, 76), Вендел (Васильев, 46), Клаудиньо (Сергеев, 46), Артур (Мантуан, 46)
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