Тарханов: Этот чемпионат Европы слабее предыдущего

Известный российский тренерв эксклюзивном интервью Livesport.ru поделился впечатлениями от Евро-2024.

«Оправдывает ли Евро ожидания? Не совсем. Много скучных матчей. И не вижу чего-то принципиально нового, чего мы всегда ждем от больших турниров. Минимум индивидуальных действий, за которые и любим футбол. Все примерно под одну копирку, кроме Испании. Надеюсь, все лучшее еще впереди.

Этот Евро качественнее предыдущего? Нет. Тогда к этому моменту было уже куда больше ярких матчей. Вспомнить хотя бы Бельгию или Данию с Россией. Хотя качество там с одной стороны имело место, но тем не менее. Да только Испания — Хорватия (5:3) в четвертьфинале с дополнительным временем чего стоил», — сказал Тарханов.

Полностью интервью Александра Тарханова можете прочитать по этой ссылке.