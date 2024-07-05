ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Тарханов«Без Роналду Португалия лучше». Александр Тарханов — о фаворитах четвертьфиналов Евро и невразумительной игре итальянцев и англичан
    Все новости спорта

    Тарханов: Этот чемпионат Европы слабее предыдущего

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024
    Известный российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью Livesport.ru поделился впечатлениями от Евро-2024.

    Александр Тарханов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Тарханов

    «Оправдывает ли Евро ожидания? Не совсем. Много скучных матчей. И не вижу чего-то принципиально нового, чего мы всегда ждем от больших турниров. Минимум индивидуальных действий, за которые и любим футбол. Все примерно под одну копирку, кроме Испании. Надеюсь, все лучшее еще впереди.

    Этот Евро качественнее предыдущего? Нет. Тогда к этому моменту было уже куда больше ярких матчей. Вспомнить хотя бы Бельгию или Данию с Россией. Хотя качество там с одной стороны имело место, но тем не менее. Да только Испания — Хорватия (5:3) в четвертьфинале с дополнительным временем чего стоил», — сказал Тарханов.

    Полностью интервью Александра Тарханова можете прочитать по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Засуха в Штутгарте в скрытом финале Евро-2024
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сколько голов увидит Гамбург?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Медведев проиграет Штруффу?
  • Штруфф — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Штруфф — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Стивенсон — Арутюнян
  • Бои
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Диас — Масвидаль
  • Бои
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фламенго — Куяба
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры