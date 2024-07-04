«Динамо» проведет товарищеский матч со «Спартаком»

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 12 июля на «ВТБ Арене», начало — в 17:30 мск.
«Идея родилась из того, что нам в любом случае в каждое межсезонье нужно играть товарищеские матчи.
Теперь у нас несколько иной подход к этому — мы стараемся каждый матч коммерциализировать.
Это решение родилось в результате коллаборации идей как наших клубов, так и наших партнеров.
Матч "Динамо" — "Спартак" как вывеска всегда интересен болельщикам. Мы решили провести этот матч для того, чтобы сделать шоу, чтобы болельщикам было интересно и чтобы клубы заработали денег», — приводит слова Гафина «Р-Спорт».