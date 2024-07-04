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    «Динамо» проведет товарищеский матч со «Спартаком»

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    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему его клуб решил провести товарищеский матч со «Спартаком» незадолго до начала нового сезона в РПЛ.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 12 июля на «ВТБ Арене», начало — в 17:30 мск.

    «Идея родилась из того, что нам в любом случае в каждое межсезонье нужно играть товарищеские матчи.

    Теперь у нас несколько иной подход к этому — мы стараемся каждый матч коммерциализировать.

    Это решение родилось в результате коллаборации идей как наших клубов, так и наших партнеров.

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    • Матч "Динамо" — "Спартак" как вывеска всегда интересен болельщикам. Мы решили провести этот матч для того, чтобы сделать шоу, чтобы болельщикам было интересно и чтобы клубы заработали денег», — приводит слова Гафина «Р-Спорт».

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