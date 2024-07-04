Беллингем будет оштрафован за неприличный жест и избежит дисквалификации на Евро

Полузащитник сборной Англииизбежит дисквалификации за неприличный жест после гола в ворота национальной команды Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии, сообщает Bild.

По информации источника, игрок будет оштрафован на пятизначную сумму, но сможет помочь Англии в матче со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА проверит поведение полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии (2:1).

После забитого гола хавбек опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Сборная Англии вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет со Швейцарией. Матч между этими командами состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.