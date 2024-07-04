Беллингем будет оштрафован за неприличный жест и избежит дисквалификации на Евро

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
По информации источника, игрок будет оштрафован на пятизначную сумму, но сможет помочь Англии в матче со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.
Напомним, ранее стало известно, что УЕФА проверит поведение полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии (2:1).
После забитого гола хавбек опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Сборная Англии вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет со Швейцарией. Матч между этими командами состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.