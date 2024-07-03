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    Монтелла: Нидерланды? Турция продолжит свой путь

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    Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал победу над Австрией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2024.

    Винченцо Монтелла
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    Винченцо Монтелла

    «Наша команда демонстрировала бойцовский дух до последней минуты. В первых матчах группового этапа с этим изредка возникали проблемы, но мы вернули себе характер.

    Мы повторили количество побед с Евро-2008. Это очень важное достижение. Наш следующий соперник — сборная Нидерландов, команда, которая бьется как львы. Мы соберем психологические и физические силы и продолжим наш путь», — цитирует Монтеллу сайт УЕФА.

    В 1/4 финала Турция сыграет с Нидерландами.

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