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    Луческу: Сборная Румынии может выиграть Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Румынии
    Известный румынский специалист Мирча Луческу высказался о шансах сборной Румынии на Евро-2024.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Всё может получиться, если в команде все верят в себя. Такой была и Италия когда-то. Румыния может преподнести приятный сюрприз на Евро-2024. Я считаю, мы вполне можем увидеть, как трофей поднимет совершенно неожиданная сборная: возможно, настал черёд Австрии и Швейцарии. А может, и время победы нашей Румынии.

    Сборная Испании отлично отыграла матч с Италией, но забила лишь единожды. Германия в свой встрече показала игру только отрезками. Большие сборные всё еще прячутся. Но теперь, когда начались игры на выбывание, такие лидеры этих команд, как Мбаппе и Беллингем, уже должны показать, на что они действительно способны», — приводит слова Луческу Digi Sport.

    Напомним, что в 1/8 финала Евро-2024 сборная Румынии сыграет против команды Нидерландов.

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